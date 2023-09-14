محمد الكيلاني يؤدي مناسك العمرة ..شاهد

نشر الفنان محمد الكيلاني صورة له وهو ينظر للكعبة من خلف الزجاج ، بعد تأدية مناسك العمرة عبر حسابه بتطبيق انستجرام .



وعلق الكيلاني : اللهم تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليم، و اللهم تقبل منا عمرتنا، و اللهم تَقَبَّلْ مِنَّا صَالِحَ الأَعْمَالِ وَاجْعَلهَا خَالِصةً لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ، و اللهم تقبل اعمالنا، و اللهم تقبل منا صيامنا، و اللهم تقبل دعائنا.

وكان الفنان محمد الكيلاني قد رد على تصريحات الفنان عمر الشناوي خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" ، عن العلاقة التي تربطه بالفنان محمد الكيلاني.

بعد أن كشف "الشناوي" عن أن أحد أبنائه "حمزة" هو في الأصل نجل زوجته طليقة الفنان محمد كيلاني.

وكتب: "حمزة ابن مراتي ومحمد كيلاني عنده 10 سنين، حمزة عايش معانا طول أيام الأسبوع الخمس أيام المدرسية واليومين الإجازة بيبقي مع باباه، بقالنا 6 سنين عايشين مع بعض".

ورد عليه الكيلاني بطريقة مازحة ، قائلاً: "عارف أنت لو تكمل جميلك وتدفع مصاريف مدرسة حمزة السنة دي أكون شاكر جداً"، وانهى تعليقه "بحبك يا برو.

