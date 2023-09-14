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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

13 طناً.. الإمارات تعلن إحباط أكبر عمليات تهريب "كبتاجون" عالميا

الامارات
الامارات

أعلن وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم، وإحباط تهريب أكثر من 13 طناً من الأقراص المخدرة موزعة في 5 حاويات، قيمتها السوقية تفوق 3 مليارات درهم.

وحسب صحيفة “البيان”، قال وزير الداخلية الإماراتي، عبر منصة “إكس”، إن “العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور. وألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين”.

وتقدم الشيخ سيف بن زايد، بالشكر للفريق عبدالله خليفة المري وقوات مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

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وشدد على أن “الإمارات ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره”.

وأضاف: “عملية ستورم النوعية، أكدت فيها شرطة دبي الاحترافية والكفاءة”.

وزير الداخلية الإماراتي الكبتاجون الامارات

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