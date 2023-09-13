زيارة مهمة.. وزير الدفاع الكويتي يصل الإمارات



وصل الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الي دولة الإمارات حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.



وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية؛ فقد جاء اللقاء في قصر زعبيل بدبي حيث تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور ضمن مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولتين، ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.