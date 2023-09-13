"أم الإمارات" تعزي الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات

تقدمت الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) ورئيسة الإتحاد النسائي العام بالإمارات، اليوم الاربعاء، بصادق التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب ليبيا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد.

واضاف البيان التي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية:" أن الشيخة سائلة الله عز وجل لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وللمفقودين السلامة وأن يحفظ الله ليبيا الشقيقة وشعبها الأصيل من كل مكروه".

أفاد نبأ عاجل بأحدث إحصائيات السلطات الليبية بشأن أعداد ضحايا الفيضانات جراء الإعصار دانيال.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن :" أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000".

كان قد أفاد مسؤول ليبي، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح جميع موانئ النفط بشرق ليبيا، وذلك بعد إغلاقها في 9 سبتمبر بسبب العاصفة.