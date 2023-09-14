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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 1.22 تريليون درهم

مصرف الإمارات المركزي: نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4% في يوليو

صدى البلد

أعلن مصرف الإمارات المركزي نمو القروض الممنوحة بنسبة 4% إلى 1.94 تريليون درهم في يوليو 2023.

وأظهر التقرير الصادر من مصرف الإمارات المركزي ارتفاع القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.22 تريليون درهم في يوليو  من العام الحالي.

وارتفعت القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 7% إلى مستويات 268 مليار درهم.

كما ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 397 مليار درهم في الفترة ذاتها.

أما القروض الممنوحة للقطاع التجاري والصناعي، فارتفعت بنحو 3% إلى 826 مليار درهم.

القروض الممنوحة القطاع الخاص الصناعي

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