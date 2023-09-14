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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي البحيري للفتيات: الشخص اللي عايز يخسرك لازم تساعديه

الإعلامية مي البحيري
الإعلامية مي البحيري

وجهت الإعلامية مي البحيري، نصيحة للفتيات، قالت فيها إن الشخص الذي يحاول يخسرك لازم تساعديه والشخص الذي يهتم بنا نهتم في التعامل معه، والمعاملة يجب أن تكون بالمثل.

 

وأضافت مي البحيري، خلال تقديمها برنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الاهتمام لا نطلبه، وإنما لا بد أن يكون نابعا من داخل الشخص في التعامل.

 

 أنسب حل

وتابعت مقدمة برنامج “كلام ما بينا”، أن التقليل من الآخرين يعطي نتائج عكسية غير مرغوبة، وقد يدفع إلى إنهاء العلاقات، معلقة: “مش لازم الشخص يخاف من لحظة الإنسحاب، فقط تكون تلك اللحظة هي أنسب حل”.

مي البحيري برنامج “كلام ما بينا” الانسحاب المعاملة صدى البلد

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