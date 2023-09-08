دحلاب وخبيث.. مي البحيري تكشف 6 شخصيات للرجل البصباص.. فيديو

قالت الإعلامية مي البحيرى، إن الرجل بطبعه "بصباص"وعينه زايغة، معقبة:" حتى الطفل الصغير عنيه بتروح مع الست الحلوة".



وأوضحت مي البحيرى خلال برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، توجد 6 شخصيات للرجالة البصباصة، أول نوع الرجل أبو نضارة سودا، النوع الثانى هو الذي ينظر للنساء ولكن بحجة اعتراضه على ملابسهن.

خبيث و دحلاب

وتابعت مى البحيرى:" النوع الثالث خبيث و دحلاب وينظر فى كافة الاتجاهات، النوع الرابع ودا اللى يبص على السيدة ويرجع يبص لمراته ويقولها شوفى قمر معدي، النوع الخامس، دا اللى بيبص على الست ويرجع يقول لمراته حبيبتى ما شوفتش فى جمالك".

وأضاف مى البحيرى، النوع الثالث ودا الراجل اللى يعمل نفسه مركز مع مراته وبيتكلم فى موضوع مهم وفى نفس الوقت يكون بيبص على الستات اللى ماشية".