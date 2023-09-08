مي البحيرى للسيدات : لو جوزك بصباص سيبيه يفك عن نفسه بلاش مبالغة

قالت الإعلامية مي البحيرى، إن بعض الرجال لديهم جينات "البصبصة"، مشيرة إلى وجود أنواع كثيرة من أولئك الرجال.

وأوضحت مي البحيرى خلال برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرجل المخلص لزوجته أكثر ذكاء من الرجل "البصباص"، حسب دراسة علمية.

اشغلي جوزك دايما

وطالبت مي البحيرى، السيدات قائلة:" عاوزه تخلي جوزك ما يكونش بصباص اشغليه ديما، مثلا هاتى لجوزك بلاى ستيشن، اهتمي بنفسك واملى عنيه عشان ما يبصش،بلاش المبالغة وسبيه يفك عن نفسه".

وتابعت مي البحيرى:"جوزك لو بصباص سيبيه النظرة مش هتاكل منه حته لكن بحدود معينة"