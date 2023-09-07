مي البحيري: الشخص دائم الشكوى يشفط الأكسجين من الجو ويجب الابتعاد عنه

أكدت الإعلامية مي البحيري، أن أي شخص لديه صفة التشاؤم يعمل على تصدير الطاقة السلبية، مضيفة أنه يجب الابتعاد الشخص دائم الشكوى "كأنه يشفط الأكسجين من الجو”.

وقالت مي البحيري، خلال تقديمها برنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أحد الفنانين الراحلين في لحظة عدم إدراك عرض عليه لو اختار ما بين الصحة والمال، وقال “يا رب يبقى معايا مليون جنيه ويجيلي مرض السرطان، واتصاب فعلا بالسرطان بعد ما وصل لمليون جنيه”.

أصبحت دكتورة

وأضافت مقدمة برنامج “كلام ما بينا”: إحدى الصديقات أنا على علاقة بها كانت تكتب على الكراسات الخاصة بها الدكتورة، وبعد فترة تقابلت معها بالفعل حققت حلمها وأصبحت دكتورة.