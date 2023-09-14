خبيرة تجميل تقدم نصائح هامة للفتيات في اختيارالميك أب والألوان المناسبة

أكدت خبيرة التجميل خلود الأنصاري، أن اختيار اللون الأحمر في الميك اب، لا بد أن يكون له شروط هامة، وهي ضرورة اختيار الألوان الفاتحة، لأنه لو تم استخدام اللون الغامق قد يعطي شكل غير جيد.

وقالت خلود الأنصاري، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه لا بد أن تكون الفتاة على طبيعتها في الزفاف أو في حفل الخطوبة وعدم المبالغة بشكل كبير في الميك اب الذي تقوم بوضعه.

يغير من شكلها

وتابع خبيرة التجميل، أن بعض الفتيات تقوم بأشياء خاطئة وهي إستخدام الرموش، ووضع ميك اب بشكل مبالغ فيه، يغير من شكلها.