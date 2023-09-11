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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

صدى البلد

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول إطلالتها الأخيرة التي شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من لبنان.

 

وتألقت رانيا يوسف بظهورها بفستان باللون الأصفر الفاقع  مجسم و مكشوف الاكتاف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.


 

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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IMG_1360
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الفنانة رانيا يوسف باللون الاصفر رانيا يوسف تثير الجدل لفنانة رانيا يوسف

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