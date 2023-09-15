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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل خبز توست بالزعتر والسمسم

صدى البلد

إذا كنتي تودين تقديم الأطعمة التي تعتادي على شرائها من المحلات نقدم لكي اليوم طريقة عمل خبز توست بالزعتر والسمسم

المقادير:
1 كوب ماء دافيء
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة زعتر جاف
5 ملعقة سمسم محمص
نصف كيلو دقيق خبز
5 ملعقة زيت زيتون

خطوات التحضير:
في بولة العجان نضع الماء +سكر+خميرة +زيت زيتون ثم نضيف الدقيق ونبدأ في العجن وبعد حدوث ان تلم العجين نضيف الملح والسمسم والزعتر ونعجن مرة أخرى لمدة 10 دقائق
تلم العجينة وتترك في بولة مغطي بالبلاستيك فيلم وبعد أن تتخمر تقسم جزأين وتشكل في قوالب الخبز وتغطي لتخمر
قبل دخولها الفرن يدهن الوجه بالماء وزيت الزيتون ويرش على الوجه سمسم وزعتر وتخبز علي حرارة 110 درجة ولمدة 30 دقيقة

الزعتر زيت الزيتون زيت زيتون توست ملعقة زيت زيتون

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