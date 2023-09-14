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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض بيت جميل للفنون التراثية الأحد المقبل

صدى البلد

تنظم مؤسسة مدرسة الأمير للفنون التقليدية ومؤسسة مجتمع جميل بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية حفل تخرج الدفعة الثالثة عشرة وافتتاح معرض بيت جميل للفنون التراثية في القاهرة، يُقام الحدث يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 7 مساءً في مقر بيت جميل بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

تأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطويرالحرف والحفاظ عليها من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي والعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي، وتضم عدداً من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فناناً وحرفياً مصرياً فى مجالات الدراسة لحرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

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يذكر أن مدرسة الأمير تشارلز واحدة من أهم المدارس الرائدة على مستوي العالم التي تهتم بالحرف التقلدية والفنون التراثية، يوفر هذا البيت برامج دراسية للفنانين والحرفيين المحليين المعاصرين في الفنون التراثية في مصر، ويستخدم المهارات المكتسبة في تلك البرنامج بشكلٍ عملي في حفظ وترميم المواقع التراثية الإسلامية في القاهرة. ويدعم الخريجين الباحثين عن فرص عمل أو ريادة الأعمال التجارية في الفنون التراثية

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