عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سمير الفيل لصدى البلد: مشاكل وزارة الثقافة في نمطية النشاط..ويجب تطوير الكوادر

صدى البلد

قال الكاتب سمير الفيل، إن أي ترتيب للأولويات لابد أن يأخذ في الاعتبار أن مصر دولة مركزية تحتاج للصحة والتعليم في نفس الوقت الذي تحتاج فيه إلى الثقافة والمعرفة، ووزارة الثقافة ضرورة فرضها الواقع لوضع الخطط والاستراتيجيات، وتقديم أنشطة تهدف لتنوير العقل المصري، وهو ما نحتاجه بقوة في زمن اختلاط المفاهيم وانقلاب المعايير، وضعف الهوية .

 

التخلص من العمالة الزائدة

وأضاف الفيل لـ صدى البلد، أن الدولة التي أنشأت المعاهد الفنية المتخصصة في دراسة التمثيل والسينما والمسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وغيرها من عناصر الثقافة، تحتاج فقط إلى تطوير الأدوات والتخلص من العمالة الزائدة وتدريب الكوادر بشكل علمي ومنهجي.

وثمن الدور الذي تلعبه الهيئة المصرية العامة للكتاب من سهير القلماوي وحتى هيثم الحاج علي، فكل وضع بصمته وجعل المعرض فرصة نادرة للتعريف بفضل الكتاب وسط مؤامرات العولمة، وتابع أنه لو سرت في طرقات معرض الكتاب ستشهد أكبر تظاهرة ثقافية في العالم بعد معرض فرنكفورت .

وتابع: ثمة كيانات مهمة جدا وناجحة منها المجلس القومي لثقافة الطفل الذي يحرص على غرس الثقافة في الصغار وجعل الكتاب مقبولا وبثمن رمزي، يلفت نظري جدا إصدارات المركز القومي للترجمة، فهو يمد مصر والمنطقة العربية بكتب عمدة مترجمة عن لغاتها الأصلية وهو جهد لا يمكن أن تقوم به سوى مؤسسة حكومية.في ظل غلاء الأوراق والأحبار.

وبالنسبة لهيئة العامة لقصور الثقافة، قال: أرى ضرورة زيادة ميزانيتها فهي تصل إلى كل قرية ونجع في الوطن، وتنشر الثقافة، غير أن حركة التعيينات محدودة مما يجعل الكوادر الثقافية غير قادرة على الالتزام بدورها .

وأردف: يوجد مكتبة الإسكندرية وهي مؤسسة قوية وفعالة وتعد مركز ثقل حضاري بمختلف أنشطتها في المنطقة.

وتابع الفيل: نحتاج إلى إعادة الاعتبار للجامعات كي تناقش الكتب المعاصرة ولا تظل غارقة في الكتب القديمة التي انتهى عصرها وفي هذا الصدد يهمني تحية جامعات نشطة في هذا المجال كجامعة المنيا ودمياط والمنوفية وطنطا فعدد كبير من أساتذتها انخرطوا في الحركة الثقافية المعاصرة، وناقشوا رسائل دكتورة وماجستير حول الأدباء المعاصرين . .

txt

الإعلان عن جائزة كتارا للرواية العربية و11 مصريا ضمن المرشحين

txt

حقوق المرأة والطفل في نقاشات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" ببني سويف

يهمني جدا أن نعود لأحياء حفلات الموسيقى في أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور ، كما يمكن ان تقوم تلك الفرق القومية بعرض أعمالها على امتداد حدود الوطن.

مشاكل المحافظات 

أكد الفيل ثمة مشاكل في المحافظات فقصور الثقافة يستغرق ترميمها أو إصلاحها ضعف الزمن المحدد بسبب تعنت وزارة المالية واعتبارها الثقافة زخرفا او حلية لا ضرورة له. أضرب المثل بقصر ثقافة دمياط المتوقف عمله منذ حوالي سنتين، وأثمن الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للثقافة فهو لا يترك مناسبة مهمة دون أن يقوم بالاشتراك فيها واخرها مئوية فنان الشعب العظيم سيد درويش، ومن قبله احتفل برموز فنية وثقافية وتشكيلية اخرى .

وأوضح أنه بسبب تقلص الميزانيات توقف ملتقى القاهرة للرواية العربية ويمكنني القول أنه من أهم التجمعات الثقافية العربية، ففيه يجتمع كتاب ونقاد من شتى انحاء المعمورة مما يحافظ على وضع القاهرة كمنارة ثقافية.

نقطة مشتركة بين الثقافة والتعليم

قال سمير الفيل إن هناك نقطة مشتركة بين الثقافة والتعليم، وزارة التعليم لم تعد مهتمة بحصة الموسيقى في المدارس بل أن أنشطة المسرح والصحافة تكاد تكون صورية ، وهي فترة عمرية لتزويد الطفل بخبرة جمالية تستمر معه مدى الحياة ، هنا أنصح بعمل برتوكول تعاون بين الوزارتين.

وزارة الثقافة مهمة وضرورية لكننا نعتقد انه يمكن مضاعفة دورها بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى الفعالية والواقعية، وقد لفت نظري أن الاتجاه السائد هو هدم كل بناء ، ونقد كل شيء ومنها الثقافة ولو حدث تسليع للثقافة والفن فقل على الدنيا السلام.

أشاد الفيل بالأنشطة الخاصة باتحاد كتاب مصر الذي يقيم سلسلة مؤتمرات نوعية بعيدا عن قبضة المركزية ليس في القاهرة وحدها بل بالمقرات الفرعية .

كما ثمن الفيل كل جهد مدني او أهلي مثل الصالونات الخاصة كورشة الزيتون بالقاهرة ، والصالونات ذات الطبيعة الجادة، ومختبر السرديات بالقاهرة والمنصورة ودمياط.

مشروع التفرغ بحاجة إلى تصويب مساره بحيث يمنح جيل الشباب فرص أكبر للاستفادة من الشق المادي والمعنوي بطبع الكتب المجازة ..

عيوب وزارة الثقافة 

أكد الفيل قد يكون هناك بعض العيوب في وزارة الثقافة مثل نمطية النشاط، وبعض الأنشطة الصورية وهو ما يحتاج إلى متابعة جادة وحسبنا أن نذكر ما شهدته العاصمة المصرية أخيرا من مهرجانات المسرح الذي أعاد القيمة للمشاركين وظهرت اجيال جديدة تعطي بحب وإخلاص، وانكار ذات .

تحتاج السينما إلى دفعة تشجيع ومؤازرة و|لا فالطريق أمامها مسدود ، وهو امر يجعلنا في حزن بالغ حيث تتسلل في مفاصل الفراغ القوى الظلامية المتربصة بالدولة المدنية العصرية.

سمير الفيل اتحاد كتاب مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب الصحفي ضياء رشوان الكاتب سمير الفيل وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: النجم الساطع أظهر المستوى الراقى للقوات المسلحة.. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

مدبولي : توجيهات رئاسية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك

الكاف يعلن حكام مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية

الاتحاد الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض رفع العقوبات عن إيران

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان جهود مصر لدعم إغاثة الشعب الليبي

بشرى .. معاش إضافي لهذه الفئات بـ قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ