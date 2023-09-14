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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الإعلان عن جائزة كتارا للرواية العربية و11 مصريا ضمن المرشحين

صدى البلد

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن قائمة الـ 9 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات: الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، روايات الفتيان غير المنشورة، الدراسات النقدية غيرالمنشورة بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية.

وتم نشر أسماء الروائيين وعناوين الروايات والدراسات النقدية  في قائمة الـ 9 للفئات المذكورة، حسب الترتيب الأبجدي، في الموقع الالكتروني لجائزة كتارا للرواية العربية.

تضم قائمة ال 9 لفئة الروايات المنشورة روائيين من 6 دولة عربية، تصدرت مصر القائمة بعدد 3 روايات ، تلتها  لبنان بعدد روايتين، ورواية واحدة من كل من: الكويت ، سلطنة عمان ، سوريا ، وفلسطين.

وبالنسبة لقائمة الـ 9 لفئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 6  دول عربية، تصدرت مصر القائمة ايضاً بعدد  3 رواية، ورواية واحد من كل من: العراق ، لبنان، سوريا، المغرب، الجزائر، تونس.

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وتضم قائمة الـ 9  لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من 7 دول عربية ، تصدرت مصر ولبنان القائمة بعدد روايتين لكل دولة ، ورواية واحدة من كل من : الجزائر، العراق، الأردن، تونس، المغرب .

وتضم قائمة الـ 9  لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقاد من 3 دول عربية تصدرت مصر والمغرب القائمة بـ 4  دراسات نقدية ، ودراسة واحدة من سوريا.

وكانت المؤسسة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، قد أعلنت في أبريل الماضي عن إجراء تعديلات على طريقة إعلان الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية، بحيث يسبق إعلان الجائزة نشر قائمتين بأفضل الروايات المرشحة للفوز خلال كل دورة للجائزة، الأولى قائمة الـ60 لكل من فئة الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وتنشر في شهر يونيو، والثانية قائمة الـ9 إصدارات بأسماء مؤلفيها، لكل فئة من فئات الجائزة، وتنشر في شهر سبتمبر، قبل شهر واحد من الإعلان الرسمي عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية والتي تقام سنويا في الأسبوع العالمي للرواية في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة، وهنا أسماء المرشحين.

 

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