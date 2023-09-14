أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 2023

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ تغلبت ‏التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو ‏الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.‏



وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، ارتفع خام برنت 1.74 دولار أو 1.88% إلى 93.62 دولار بحلول الساعة ‏‏1524 بتوقيت جرينتش، ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى ‏مستوى له منذ نوفمبر 2022.‏



كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.57 دولار أو 1.8% إلى 89.09 ‏دولار. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 90.26 دولار.‏



وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج ‏النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع. ‏وكانت الأسعار قد تراجعت قليلا بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل ‏أن تعاود الارتفاع.‏



كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو ‏القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.‏



وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع ‏الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. ‏وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير ‏إنتاجها.‏