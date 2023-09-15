كم عدد السنن الرواتب يوم الجمعة.. وما هو فضلها؟

كم عدد السنن الرواتب يوم الجمعة؟ سؤال يبحث عن جوابه الكثيرون خاصة مع دخول آخر يوم من شهر صفر، والذي يوافق يوم الجمعة، حيث ثبت أن لـ السنن الرواتب فضل عظيم في التقرب إلى الله تعالى، لذا حافظوا على السنن الرواتب فهي أهم السنن المؤكدة قبل الصلوات وبعدها، وتقربوا إلى الله تعالى بما تستطيعون من النوافل .

كم عدد السنن الرواتب يوم الجمعة؟

يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيانه الفوائد العظيمة للنوافل، ما يلي:

الأولى: أن من حافظ على السنن الرواتب بنى الله تعالى له بيتا في الجنة .

الثانية: هذه السنن وغيرها يكمل بها يوم القيامة ما نقص من الفرائض، ولاحظ أن الكثير من الناس عندهم نقص في الصلاة، جاء ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ اﻟﻀﺒﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺧﺎﻑ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﺃﻭ اﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻠﻘﻲ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻨﺴﺒﻨﻲ، ﻓﺎﻧﺘﺴﺒﺖ ﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﻓﺘﻰ، ﺃﻻ ﺃﺣﺪﺛﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ: ﺑﻠﻰ، ﺭﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ - ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻧﺲ: ﻭﺃﺣﺴﺒﻪ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: «ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺎﺳﺐ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ أعمالهم اﻟﺼﻼﺓ»، ﻗﺎﻝ: " ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺑﻨﺎ ﺟﻞ ﻭﻋﺰ ﻟﻤﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ: اﻧﻈﺮﻭا ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻋﺒﺪﻱ ﺃﺗﻤﻬﺎ ﺃﻡ ﻧﻘﺼﻬﺎ؟، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ ﺗﺎﻣﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻧﺘﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﻗﺎﻝ: اﻧﻈﺮﻭا ﻫﻞ ﻟﻌﺒﺪﻱ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻉ؟ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﻄﻮﻉ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺗﻤﻮا ﻟﻌﺒﺪﻱ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻋﻪ، ﺛﻢ ﺗﺆﺧﺬ الأعمال ﻋﻠﻰ ﺫاﻛﻢ "، سنن أبي داود رقم ٨٦٤ وهو حديث صحيح .

الثالثة: أن أداء النوافل يجلب محبة الله عز وجل، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻟﻲﻫ ﻭﺳﻠﻢ: " ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻋﺎﺩﻯ ﻟﻲ ﻭﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺁﺫﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﻟﻲ ﻋﺒﺪﻱ ﺑﺸﻲء ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻤﺎ اﻓﺘﺮﺿﺖ ﻋﻟيه، ﻭﻣﺎ ﻳﺰاﻝ ﻋﺒﺪﻱ ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﺣﺒﻪ، ﻓﺈﺫا ﺃﺣﺒﺒﺘﻪ: ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ، ﻭﺑﺼﺮﻩ اﻟﺬﻱ ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ، ﻭﻳﺪﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ، ﻭﺭﺟﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻷﻋﻄﻴﻨﻪ، ﻭﻟﺌﻦ اﺳﺘﻌﺎﺫﻧﻲ ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ، ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺃﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺗﺮﺩﺩﻱ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻤﻮﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﻣﺴﺎءﺗﻪ " رواه البخاري في صحيحه رقم ٦٥٠٢.

كم عدد السنن الرواتب يوم الجمعة؟

وفي سؤال ورد لمركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، يقول سائل: متى تُؤدَّى سنة الجمعة، وكم عددُ ركعاتها ؟ وقد جاء رد المركز كالآتى:

ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلي أنه تسن الصلاة قبل الجمعة وبعدها ولهم في ذلك تفصيل: عند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والسنة البعدية أربع كذلك، وعند الشافعية: أقل السنة ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها لما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا".

وذهب المالكية والحنابلة إلي أن المصلِّي يصلِّي قبل الجمعة دون التقيِّد بعدد معيَّن، وذلك لقوله _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ : "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".