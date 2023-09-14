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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبدالبصير قارئا والغنام خطيبا.. تفاصيل شعائر آخر جمعة من صفر بالبحيرة غدا

شعائر صلاة آخر جمعة
شعائر صلاة آخر جمعة من صفر

يستعد أئمة وزارة الأوقاف، لأداء شعائر آخر جمعة من صفر، وذلك برحاب مسجد المحطة بحوش عيسى محافظة البحيرة، حيث أعلنت دار الإفتاء غدا الجمعة المتمم لشهر صفر، وأن السبت أول أيام شهر ربيع الأول. 

شعائر آخر جمعة من صفر

حيث تنقل شعائر آخر جمعة من صفر على الهواء مباشرة، وتبدأ بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ محمد عبدالبصير، وخطيبا الدكتور أحمد الغنام من علماء وزارة الأوقاف. 

القافلة  الدعوية المشتركة 

وفي ضوء موافقة الأزهر الشريف على تسيير قوافل دعوية توعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء على مدار شهرين كاملين (سبتمبر وأكتوبر٢٠٢٣م) أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بدأت اليوم فعاليات القافلة الثالثة، وتواصل عملها على مدار ثلاثة أيام.

حيث يناقش أعضاء القافلة مجموعة من القضايا والمفاهيم المحورية على رأسها: أهمية قضاء حوائج الناس، والتعاون المثمر لتحقيق الصالح العام للوطن، إلى جانب التخلق بأخلاق الحبيب المصطفى في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، كما تستعرض القافلة جوانب مهمة في قضية الانتماء ودوره في حماية الوطن من كل محاولات النيل منه أو التعرض له، وإغلاق الباب أمام كل مخطط يسعى لعرقلة مسيرة التنمية والإصلاح المجتمعي.

الأوقاف تعلن 2024 عام الواعظات

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بدور المرأة في المجتمع بصفة عامة وفي المجال الدعوي بصفة خاصة قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إطلاق عام 2024م عامًا للواعظات، كما قرر أن يكون عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الخامس والثلاثين: "تكوين الواعظات علميًّا ومهاريًّا ودورهن في مجال الدعوة .. الأوقاف المصرية أنموذجًا".

وذلك للوقوف على أفضل السبل في تكوين الواعظات علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وبيان دورهن في المجال الدعوي، مع عرض التجربة المصرية بأبعادها الرائدة أنموذجًا في هذا المجال.

توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

الأوقاف: انطلاق الفوج السابع للطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق في الإسكندرية


انطلاق الفوج السابع للطلاب الوافدين بالإسكندرية

في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، انطلق الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والذي يضم (50) طالبة من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، اليوم الأربعاء الموافق 13 / 9 / 2023م ويستمر حتى السبت  16 / 9/ 2023م، حيث يحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، 

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما يتضمن محاضرات هامة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"،  و "الدين حسن الخلق".

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