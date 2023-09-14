عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المولد النبوي 2023.. الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر ربيع الأول

صدى البلد

استطلعت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الخميس هلال شهر ربيع الأول 1445هـ، وموعد المولد النبوي الشريف، حيث اللجان الشرعية المنتشرة بأنحاء البلد، حيث لم تثبت رؤية هلال شهر ربيع الأول لدى لجان الدار المنتشرة ليكون يوم غدٍ الجمعة المتمم لشهر صفر 1445 هجريا، والسبت 16 سبتمبر الجاري أول أيام شهر ربيع الأول.

أول أيام شهر ربيع الأول

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية مرصد حلوان، قد أشار إلى أنه من المتوقع ميلاد هلال شهر ربيع الأول لعام 1445هـ، يوم غدًا الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، وبذلك يعد يوم الجمعة 14 سبتمبر 2023 هو المتمم لشهر صفر 1445هـ، ويوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، هو غرة شهر ربيع الأول 1445هـ، ويولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ/ 15-9-2023.

ويكون موعد المولد النبوي 2023 هو الأربعاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، وإجازة المولد النبوي 2023 هي الخميس 25 سبتمبر وفق ما أقره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كيف يكون الأدب مع رسول الله؟

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو جوهرة النفوس وتاج الرؤوس وسيد ولد آدم أجمعين، ولا يدخل الإنسان دائرة الإيمان إلا بحبه وتعظيمه وتوقيره والشهادة برسالته؛ فهو أحد ركني الشهادتين.

وتابع: قد عَلَّمَنَا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم أما هو فلم يخاطبه باسمه مجردًا بل قال له: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}، و {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ}.

كما أمرنا بالأدب معه وتوقيره فقال: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}، موضحًا ومن توقيره تسويدُه كما قال قتادةُ والسُّدِّيُّ: " وتوقروه ": وتُسَوِّدُوه.

ونهانا عن التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من رفع الصوت على صوته الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أو الجهر له بالقول فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} .

كما نهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب بعضنا بعضًا فقال تعالى: {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا}، فكان حقًّا علينا أن نمتثل لأمر الله، وأن نتعلم مع حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأدب معه، ومن الأدب أن نُسَوِّدَهُ كلما ذُكِر، وأن نصلي عليه كلما ذُكِر، وأن لا نخاطبه باسمه مجردًا عن الإجلال والتبجيل.

المولد النبوي موعد المولد النبوي دار الإفتاء المتمم لشهر صفر أول أيام شهر ربيع الأول إجازة المولد النبوي 2023 موعد المولد النبوي 2023 كيف يكون الأدب مع رسول الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

قبل غلق باب الانتقالات .. فرج عامر يعلن مفاجأة عن صفقة سوبر

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

موضوعات متعلقة

ما هي أولى المحالات.. وما المقصود بالأعضاء السبعة؟ علي جمعة يوضح

هل ما لم يفعله النبي محظور شرعا.. وما بشارات الاحتفال بالمولد النبوي؟

دعاء المولد النبوي مستجاب.. أدركه بـ 7 كلمات للشفاعة وتفريج الكرب

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول وموعد المولد النبوي

النشرة الدينية.. أجمل ما قيل في وصف النبي محمد.. وبهذه الكيفية تصلى صلاة الغائب على شهداء عاصفة دانيال

تزامنا مع اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. مجلة نور تطلق مسابقة ثقافية للأطفال

المولد النبوي 2023..هل المديح والإطعام في هذه الذكرى بدعة مذمومة؟ 5ضوابط يُغفل عنها

المولد النبوي 2023 .. رائعة «يا صلاة الزين» بصوت المنشدة آمنة الزينية

ترشيحاتنا

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

أدعية المولد النبوي الشريف .. مستجابة يوم الجمعة وما بين الأذان والإقامة

كيف ساعد تامر حسني أهالى ضحايا الكوارث الطبيعية فى المغرب وليبيا؟.. صور

حقيقة مهاجمة مجهولين لقرية بالعين السخنه

مصطفى بكري: أشرف مروان كان ضمن خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر

بخصومات تصل لـ50%.. الحكومة: معرض أهلا مدارس رئيسي بعاصمة كل محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

فيديو

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ