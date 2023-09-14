نعم لتكون بلا خوف.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لجمهوره

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي رسالة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وشارك كريستيانو رونالدو جمهوره صورة جديدة، وعلق قائلا: نعم للعمل الجاد.. نعم للحصول على المتعة.. نعم لتكون بلا خوف!.

وكشفت تقارير صحفية، عن موقف إنساني من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تجاه ضحايا زلزال المغرب.

ووفقًا لصحيفة “ماركا" الإسبانية فإن رونالدو قد قرر فتح الفندق الخاص به في مدينة مراكش ليصبح مأوى للاجئين والمتضررين من الزلزال المدمر.

قرار رونالدو بشأن لاجئين زلزال المغرب

وأضافت أن قرار رونالدو ترتب على قرار الشركة المختصة بإدارة الفندق مما جعل رونالدو يوافق بعمل إنساني لضحايا زلزال المغرب.

يُذكر أن رونالدو قد شارك مع منتخب بلاده في المباراة الماضية أمام سلوفاكيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.