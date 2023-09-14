"عملوا ثقوب ومحابس بخطوط الأنابيب".. تأييد السجن والغرامة لسارقي المواد البترولية

قضت دائرة الخميس بمحكمة النقض برئاسة المستشار د.علي فرجاني، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، بتأييد الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة على سارق المواد البترولية من خطوط الأنابيب.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في وقت سابق بمعاقبة كل من ياسر فارس ومحمد رجب ورجب محمد ومحمد حسن ومحمد أحمد وفايز مفتاح وحسن طريف وطربان مفتاح بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة داود إبراهيم بالسجن 3 سنوات، وبإلزام المحكوم عليهم بمبلغ 29 ألفا و655 جنيها قيمة إعادة الحال على نفقة المحكوم عليهم، وبمعاقبة كل من فرج عبد الستار ومحمود قرني بالحبس سنتين مع الشغل ومصادرة الأدوات والأسلحة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم حسن طريف بالاشتراك مع آخرين أنهم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية المتدفقة لخطوط أنابيب البترول عن طريق عمل ثقوب بتلك الخطوط وتركيب محابس عليها وتوصيل تلك المحابس بخراطيم مخصصة للاستعمال في الضغوط العالية وذلك بغرض نقل تلك المواد البترولية من خطوط البترول إلى سيارات مجهزة «فنطاس» تسهيلا لبيعها لباقي المتهمين والذين كانوا على علم بأن تلك المواد البترولية متحصلة من جناية سرقة واتلاف.

وأضافت تحريات العقيد أحمد حسام الدين منصور مفتش مبحث قسمي العامرية وبرج العرب أنه نفاذا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من المعدات المستخدمة في ارتكاب جريمتهم ومنها «ماكينة كمبروسر هواء، كوريك، أسلاك لحم، محابس، صاروخ تقطيع، مولد كهرباء، ماكينة لحام، فاس، مطرقة»، كما تم ضبط المركبة التي استخدمها المتهمون في ارتكاب هذه الجريمة.