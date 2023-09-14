توافد المئات من الطرق الصوفية على ضريح جلال الدين السيوطي لإحياء الليلة الختامية

احتفل المئات من أبناء الطرق الصوفية ومحبو آل البيت، مساء اليوم الخميس، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدى " جلال الدين الأسيوطى" إمام مسجده بمنطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط وسط ابتهالات وأناشيد المريدين والمحبين .

والاحتفال اليوم بالليله الختامية بمولد العارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطي والملقب ببحر العلوم لما قدمه خلال حياته من مؤلفات، كما أن الاحتفال يجري مرتين في العام الأولى في شهر فبراير بميلاده والاحتفال الثاني في بداية شهر سبتمبر بذكرى وفاته.

والعارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطى، ولد فى غرة شهر رجب من سنة 849 هـ، المـوافق سبتمبر من عام 1445م، بالقاهرة، واتجه السيوطى إلى حفظ القرآن وأتم حفظه وهو دون الثامنة، حيث كان أبوه أحد العلماء الصالحين أصحاب المكانة العلمية الرفيعة جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يده.

وتميز الشيخ جلال الدين السيوطى، بقدرته على حفظ الكتب فى سن مبكر من العمر ومنها كتب منهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك والعمدة،فاتسعت مداركه وزادت معارفه حتى المئات من الكتب بلغت 600 مصنف فى الفقه والحديث والتفسير والبلاغة والنحو والأدب والتاريخ"