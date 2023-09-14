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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: نحرص على إعداد جيل مواكب لمجالات تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد حرص المحافظة على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. 
جاء ذلك خلال إعلانه اليوم /الخميس/ دعمه الكامل لمبادرة "براعم مصر الرقمية" والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتستهدف تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس في جميع المحافظات.
وقال المحافظ - في بيان اليوم - إنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن مبادرة "براعم مصر الرقمية" والتوعية بأهميتها ، مؤكدًا على تكثيف الجهود للإعلان عن المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات للتعريف بالمبادرة وحث الطلاب على الاشتراك والتسجيل بها وتكثيف حملات التوعية والنشر عن المبادرة على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate) وغيرها من وسائل النشر والإعلان. 
وأشار المحافظ إلى أن المبادرة منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين والذين سيتم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير قبول محددة ، ليبدأ إعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد على دراية عالية بالعلوم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بالإضافة إلي برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تلك المجالات وتستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه سيتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى من هذه المبادرة من خلال الموقع الرسمي (www.demi.gov.eg) في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة 10 أيام ، اعتباراً من فتح باب التسجيل ، مناشدًا جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة بالتسجيل على موقع المبادرة واستغلال تلك المبادرة في صقل خبراتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي. 

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