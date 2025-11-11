قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

محمد شياع السوداني- رئيس مجلس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني- رئيس مجلس الوزراء العراقي
هاجر رزق

بارك رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لأبناء الشعب العراقي على إقامة انتخابات مجلس النواب 2025، وهذه الممارسة الديمقراطية واليوم التاريخي، وثمن التضحيات الغالية التي قدمت من اجل أن الحفاظ على المكتسبات المهمة التي تحققت وفي مقدمتها الانتخاب الحر، والتداول السلمي للسلطة، مؤكدا أن القرار بيد الشعب ليقرر مصيره ومستقبله السياسي، وذلك في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات.

كما عبر عن تقديره لجهود مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية وكل الجهات الساندة من أجل أقامة الانتخابات في موعدها، وكذلك أشاد بالدور الكبير والمهني للصحافة والإعلام في تغطية الانتخابات منذ بدء الاجراءات والتحضيرات الى غاية يوم التصويت، مؤكدا الحرص على وجود مراقبين دوليين، وممثلين لمؤسسات دولية من اجل إبراز الصورة الناصعة لممارسة الشعب لحقه الانتخابي.

وقال السوداني: "أوفت حكومتنا بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد، كما أولت اهتماماً كبيرا لتعزيز النظام الانتخابي، ونجحت في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق.

و تابع : " العملية الانتخابية تؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في ظل النظام السياسي والدستوري للعراق، والتزام الشعب بهذه الممارسة الديمقراطية، مشيرا إلى أن المواطن يختار بمسؤولية ووعي من يمثله في مجلس النواب، لتشكيل المؤسسة التي تعتمد عليها كل السلطات وتشريع القوانين والرقابة".

وأضاف السوداني:" عملنا على تهيئة كل المتطلبات الضرورية لعمل مفوضية الانتخابات والمرشحين، من اجل إقامة الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة ومستقرة، وتأمين مساحة حرة للمواطن في تحديد اختياره، و كانت هذه الالتزامات من بين ابرز ما حددته الحكومة في برنامجها التنفيذي."

وعبر السوداني، عن تقديرة لاجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، التي أسست لهذا النظام السياسي عبر تصديها لكل محاولات عرقلة الممارسات الديمقراطية، وقدمت من اجلها التضحيات الغالية، مضيفا أن القوات العراقية اليوم تبرهن على انها مستمرة بذات المسير في التضحية والعطاء، سواء عبر تأمين الانتخابات، او المشاركة الفاعلة في التصويت الخاص، التي بلغت تقريبا (82%).

وأدلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد، في الساعة الأولى لانطلاق للعملية الانتخابية الأهم للعراق ونظامه الديمقراطي. 

انتخابات مجلس النواب 2025 محمد شياع السوداني الانتخاب مراقبين دوليين الانتخابات النيابية

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 .. صور

