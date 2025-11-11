رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

بارك رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لأبناء الشعب العراقي على إقامة انتخابات مجلس النواب 2025، وهذه الممارسة الديمقراطية واليوم التاريخي، وثمن التضحيات الغالية التي قدمت من اجل أن الحفاظ على المكتسبات المهمة التي تحققت وفي مقدمتها الانتخاب الحر، والتداول السلمي للسلطة، مؤكدا أن القرار بيد الشعب ليقرر مصيره ومستقبله السياسي، وذلك في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات.

كما عبر عن تقديره لجهود مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية وكل الجهات الساندة من أجل أقامة الانتخابات في موعدها، وكذلك أشاد بالدور الكبير والمهني للصحافة والإعلام في تغطية الانتخابات منذ بدء الاجراءات والتحضيرات الى غاية يوم التصويت، مؤكدا الحرص على وجود مراقبين دوليين، وممثلين لمؤسسات دولية من اجل إبراز الصورة الناصعة لممارسة الشعب لحقه الانتخابي.

وقال السوداني: "أوفت حكومتنا بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد، كما أولت اهتماماً كبيرا لتعزيز النظام الانتخابي، ونجحت في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق.

و تابع : " العملية الانتخابية تؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في ظل النظام السياسي والدستوري للعراق، والتزام الشعب بهذه الممارسة الديمقراطية، مشيرا إلى أن المواطن يختار بمسؤولية ووعي من يمثله في مجلس النواب، لتشكيل المؤسسة التي تعتمد عليها كل السلطات وتشريع القوانين والرقابة".

وأضاف السوداني:" عملنا على تهيئة كل المتطلبات الضرورية لعمل مفوضية الانتخابات والمرشحين، من اجل إقامة الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة ومستقرة، وتأمين مساحة حرة للمواطن في تحديد اختياره، و كانت هذه الالتزامات من بين ابرز ما حددته الحكومة في برنامجها التنفيذي."

وعبر السوداني، عن تقديرة لاجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، التي أسست لهذا النظام السياسي عبر تصديها لكل محاولات عرقلة الممارسات الديمقراطية، وقدمت من اجلها التضحيات الغالية، مضيفا أن القوات العراقية اليوم تبرهن على انها مستمرة بذات المسير في التضحية والعطاء، سواء عبر تأمين الانتخابات، او المشاركة الفاعلة في التصويت الخاص، التي بلغت تقريبا (82%).

وأدلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد، في الساعة الأولى لانطلاق للعملية الانتخابية الأهم للعراق ونظامه الديمقراطي.