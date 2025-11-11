رئيس الحركة الوطنية: كل صوت بالانتخابات يُشكل لبنة في صرح بناء المستقبل

أدلى المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بصوته في لجنة الاقتراع بالمدرسة القومية للبنات بالعجوزة، بـ انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا على أهمية هذا الحق الدستوري وما يحققه من مكاسب وطنية.

وأعرب الشاهد عن ثقته الكاملة في حكمة وإرادة الشعب المصري، مشددا على أن كل صوت يُشكل لبنة في صرح بناء المستقبل ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. كما حث المواطنين على الحرص والدقة في اختيار من يمثلهم بشكل يعبر عن طموحاتهم ويحقق تطلعاتهم.

وفي هذا الإطار، وجه حزب الحركة الوطنية نداء إلى جميع المواطنين في كافة الدوائر الانتخابية للمشاركة بكثافة في التصويت، معربًا عن يقينه بأن المشاركة الواسعة هي الضمانة الحقيقية لتعزيز مسيرة البناء وتحقيق الاستقرار المنشود.

واختتم تصريحه مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تجسيدا حيا للدور الوطني المنوط بكل فرد، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب، بل هي شرف ومسؤولية ورسالة تجاه الأجيال القادمة؛ لتظل مصر عنوانًا للأمل والوحدة والازدهار.