غرفة عمليات الشباب والرياضة المركزية تتابع سير انتخابات النواب بالمحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، متابعة سير العملية الإنتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية منذ ساعات الصباح الباكر في يومها الثاني على التوالي .

تتلقى الغرفة المركزية من مركز الإبتكار الشبابي والتعلم ، تقارير دورية من فرق المتابعة الميدانية المنتشرة بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بـ 14 محافظة في المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية بشمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا(الجيزة - الفيوم - الوادي الجديد - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر- الإسكندرية - البحيرة - مطروح ) .

وخلال اليوم يتم التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية المنتشرة بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات المرحلة الأولى المذكورة سابقاً، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم.

يشارك في أعمال المتابعة فرق شبابية متنوعة تضم أعضاء برلمان الشباب والطلائع، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، ومبادرة "شباب يدير شباب"، واتحاد "بشبابها"، الذين يقومون بدور محوري في مساعدة الناخبين وتنظيم حركة الدخول والخروج، ودعم كبار السن وذوي الهمم داخل المقار الانتخابية.

تستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.