الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

محمد صلاح يكتب التاريخ بين عظماء أوروبا.. إنجاز جديد للفرعون المصري

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تألقه في سماء القارة العجوز، بعدما حجز مكانه بين أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، إلى جانب نخبة من أساطير كرة القدم، يتصدرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

بصمة خالدة في الليالي الأوروبية

في تقرير حديث نشرته شبكة LenteDeSportiva العالمية، تم الكشف عن قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا (باستثناء الأدوار التمهيدية)، حيث ضمت كوكبة من الأسماء التي تركت بصمة لا تمحي في ذاكرة الجماهير.

وأشادت الشبكة بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدة أنه أحد أبرز اللاعبين الذين صنعوا المجد في البطولة، إذ بدأ رحلته الأوروبية من بازل السويسري، مرورا بـ روما الإيطالي، وصولا إلى مجده الكبير في ليفربول، حيث أصبح ركيزة أساسية في هجوم الفريق وأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في القارة.

48 هدفا تضع صلاح بين الأساطير

تمكن صلاح من تسجيل 48 هدفا في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، بفضل مستوياته الثابتة وتألقه اللافت في كل مرحلة، خصوصًا مع ليفربول، الذي قاده لتحقيق اللقب في موسم 2019.

محمد صلاح

سرعته ودقته أمام المرمى جعلتاه كابوس للمدافعين، وأحد أكثر اللاعبين استمرارية في التهديف على مستوى البطولة.

ترتيب الأساطير من يملك المجد التهديفي الأكبر؟

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 129 هدفا، بينما يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث بـ 105 أهداف.

وفيما يلي أبرز الهدافين عبر التاريخ:

 كريستيانو رونالدو – 140 هدف

الهداف التاريخي للبطولة بخمسة ألقاب، وأهداف خالدة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي  129 هدفا

ساحر برشلونة السابق، وأحد أبرز من صنعوا المجد الأوروبي بأداء استثنائي على مدار عقد ونصف.

 روبرت ليفاندوفسكي 105 أهداف

قوة هجومية لا تهدأ، تألق مع دورتموند وبايرن ميونخ وبرشلونة، وتُوّج باللقب عام 2020.

كريم بنزيما – 90 هدفا

القائد الهادئ لريال مدريد، وأحد مفاتيح خمس بطولات أوروبية للفريق الملكي.

كيليان مبابي – 60 هدفًا

النجم الفرنسي الشاب الذي يواصل كتابة فصول جديدة من المجد الأوروبي مع ريال مدريد.

مبابي

تييري هنري – 50 هدفا
أيقونة أرسنال وبرشلونة، وأحد أكثر المهاجمين أناقة في تاريخ اللعبة.

محمد صلاح – 48 هدفا

"فخر العرب" وأحد رموز ليفربول في العصر الحديث، ترك بصمته على كل مباراة أوروبية خاضها، جامعا بين السرعة، المهارة، والقدرة الفائقة على التسجيل في المواعيد الكبرى.

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرجنتيني ليونيل ميسي

