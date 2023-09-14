قرار عاجل من الدفاع الرومانية بعد العثور على حطام مسيّرة روسية

قالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الخميس، إن السلطات قررت تعزيز القيود المفروضة على حركة الطيران في منطقة المجال الجوي المتاخمة لأوكرانيا، حيث يحظر تحليق الطائرات والمسيرات.

وأوضحت الدفاع الرومانية في بيان نشر على موقع الوزارة: "فرضت وزارة النقل والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، المسؤولة عن إدارة المجال الجوي الوطني، قيودا إضافية على الطيران في المجال الجوي لمنطقة دوبروجا المتاخمة لأوكرانيا، بين سولينا وجالاتي، على عمق 20-30 كيلومترا وعلى ارتفاع يصل إلى 4000 متر".

وأمس، قالت وزارة الدفاع الرومانية، إنه تم تحديد أجزاء طائرة بدون طيار محتملة على الأراضي الرومانية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وألحق هجوم روسي بطائرة بدون طيار، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أضرارا بالبنية التحتية للموانئ في منطقة إسماعيل في جنوب أوكرانيا، عبر الحدود مباشرة من رومانيا.

وتعد الطائرة المسيرة، الثالثة التي تسقط وتتحطم في الأراضي الرومانية هذا الأسبوع.