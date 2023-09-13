رومانيا تعثر على حطام جديدة لمسيّرة روسية.. تفاصيل

عثرت رومانيا على قطع جديدة لطائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي بالقرب من حدودها، بحسب مسؤولين فيها.

خخخخوحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت وزارة الدفاع الرومانية إن مروحيات من القوات الجوية الرومانية انتشرت في مقاطعة تولسيا الشرقية مع فرق متخصصة، وذلك مع وجود الشظايا على مساحة ““عدة عشرات من الأمتار”.

وأضافت أن "طاقم طائرة هليكوبتر من طراز IAR 330 Puma تابعة للقوات الجوية الرومانية حدد هذه القطع بأنه يمكن أن تكون من طائرة بدون طيار روسية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن التحليلات الأولية لأول شظيتين من الطائرة بدون طيار أظهرت أنهما لم تنفجرا في رومانيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، ولم تكن تحمل متفجرات.

وقال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو للصحفيين: “لم يهاجمنا أحد”، مضيفًا “سقطت بعض قطع الطائرة بدون طيار في المنطقة بعد أن ضربها الجيش الأوكراني".

ولفت إلى أنه لم يكن بها متفجرات أو أي شيء مدمر.