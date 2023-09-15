"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات لبعض صرخات الفرح لطفل ليبي وذلك بعدما استطاع رجال الإنقاذ إخراجه من تحت أنقاض بيت عائلته المدمر وذلك في مدينة درنة بشرق البلاد، وذلك بعد 5 أيام من الفيضانات الكارثية.

وقد وثق فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة انتشال مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطفل كان مندهشاً بين أيديهم وهو يرى النور من جديد ويقوم بالصراخ بصوت عال: "أنا عايش أنا عايش".

على الجانب الآخر قد التقطت عدة صوراً من الجوّ وذلك بشكل واضح، لحجم الدمار الذي قد لحق بدرنة فقد اختفت العديد من الأحياء والمناطق السكنية الكاملة لتنهار البنية التحتية وكلا من شبكات الاتصال والكهرباء والمياه وتدمير سد المدينة وذلك جراء العاصفة "دانيال".