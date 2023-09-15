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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عضو بالشئون الإسلامية: العالم بحاجة ضرورية إلى أخلاق رسول الله

عبد الغني هندي، عضو
عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تحدث الشيخ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن فضل مكارم الأخلاق، قائلا إن العالم بحاجة أكثر إلى أخلاق رسول الله، والقيم التي وضعها رسول اللّه لصلاح حال الدنيا.


وأضاف عبد الغني هندي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن رسول الله لم يضع قيم وأخلاق لصلاح حال المسلمين فقط، بل لصلاح حال العالم أجمع، فلن تجدي أحد في الدنيا يطبق الأخلاق الا وذكره رسول الله.

 

واستشهد عبد الغني هندي، بقول رسول الله: "إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاق".


وأكمل: رسول الله جعل للإنسان شخصية فريدة من الجانب الروحي والقيم المعنوية، متابعا: رسول الله أوتي جوامع الكلم، وهي معجزة من معجزات رسول الله.

الاخلاق مكارم الأخلاق فضل مكارم الأخلاق عبد الغني هندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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