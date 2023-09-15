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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الجزائرية قبل مباراة السوبر الإفريقي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءً على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في كأس السوبر الإفريقي 2023.


ويمتلك الأهلي الأفضلية أمام الأندية الجزائرية قبل مباراة اليوم، إذ خاض المارد الأحمر 21 مباراة سابقة أمام الأندية الجزائرية بالمنافسات القارية ، فاز في 9 مباريات وتعادل 7 مواجهات وخسر في 5 مناسبات.
وخاض الأهلي مباراتين فقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حيث التقيا في دور الـ16  ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، وفاز الأهلي 1-0 في لقاء الذهاب بالجزائر، بينما تعادل الفريقان 2-2 في لقاء العودة بالقاهرة.


ويدخل نادي الأهلي المواجهة في ثوب المرشح، حيث سيخوض المباراة الحادية عشرة في المنافسة، بعد أن توج سابقا، بـ 8 ألقاب، وخسر اثنين، مما جعله النادي أكثر تتويجا في المنافسة.


في المقابل، سيشارك نادي اتحاد الجزائر، لأول مرة في المنافسة، حيث سيبحث عن إضافة لقب جديد إلى قائمة الألقاب القارية التي تحصلت عليها الأندية الجزائرية، ليكون بذلك ثاني ناد يتوج بكأس السوبر الإفريقي بعد وفاق سطيف، الذي فاز على الأهلي المصري بركلات الترجيح عام 2015.


ورفع نادي اتحاد الجزائر، لقبه القاري الأول في تاريخه، بعد فوزه في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم  الماضي، على نادي يانج أفريكانز التنزاني، إذ تغلب عليه ذهابا بنتيجة 2-1 في دار السلام، وخسر في الإياب بنتيجة 1-0 بالجزائر، ليتوج بأول لقب قاري في مشواره، الأمر الذي سيسمح له بالتنافس على فرصة التتويج بكأس السوبر الإفريقي، أمام الأهلي .

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