عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

بثت فضائيتا القرآن الكريم والسنة النبوية، بثا مباشرا من الحرمين الشريفين، الأولى من المسجد الحرام، والثانية من المسجد النبوي، لنقل شعائر صلاة الجمعة اليوم والتي هي الأخيرة من شهر صفر لعام 1445 هجرية.

قرارات جديدة من رئاسة الحرمين

اتخذت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي قرارا برفع جاهزيتَها؛ لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمقدمة للمصلين والقاصدين والمعتمرين، غدًا الجمعة، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين.

وشدد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع جميع قطاعات المنظومة الدينية؛ علي تعضيد الخدمات الدينية غدًا الجمعة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التجربة الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفس المسلمين وتهيئة الأجواء الدينية التعبدية.

ووضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين؛ لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

ترجمة خطبة الجمعة

فيما أكملت منصة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية "fm"، والتي تتم تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام. (رابط)

كما أنهت وكالة اللغات والترجمة ترتيباتها، لترجمة خطبة الجمعة في الحرمين إلى اللغات العالمية، وإيصال مضامين الخطبة، ونشر هداياتها الدينية، وقيمها المشتملة، والتوجيهات الدينية إلى أنحاء العالم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًّا.

الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي رئاسة الحرمين قرارات جديدة صلاة الجمعة بث مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

القومية للأنفاق تهيب بسكان عدة مناطق عدم الخوف من رائحة الحريق والدخان

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

ترشيحاتنا

توقيع إيصالات أمانة بالقوة.. سقوط المتهمين بالنصب على سيدة بالبساتين

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبها

تفاصيل تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج قبل إعادته للبرلمان.. ومفاجأة خلال أيام

تركيا توسع البنية التحتية لمركز الغاز الإقليمي لتوريده إلى أوروبا

1.215 مليار دولار مساعدات.. فرانس برس: مصر تساهم في أولويات الأمن القومي الأمريكي

السوبر الأفريقي.. موعد تحرك حافلة الأهلي استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء ووقح| أبراج لا تهتم بالآخرين.. تعرف عليها

ليست فوتوشوب.. تلسكوبات ناسا تلتقط 5 صور جديدة مذهلة

أمام كلية للبنات.. مقطع فيديو لمواطن ينام فوق الرصيف لسبب غير متوقع بالسعودية

رقم صادم... سعر إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ