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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توقيع إيصالات أمانة بالقوة.. سقوط المتهمين بالنصب على سيدة بالبساتين

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة ٣ أشخاص لقيامهم بالنصب على ربة منزل وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة بالبساتين .

تبلغ لقسم شرطة البساتين من ربة منزل بتضررها من أشخاص مجهولين لقيامهم بالنصب عليها والإتفاق معها على إعطائها قرض مالى نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة ، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالى إلا أنها فوجئت عقب توقيعها على إيصالات الأمانة أنهم قاموا بالإستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص ، أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظراً لإرتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حالياً خارج البلاد" وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه.

 وإكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية ، فإختمرت فى ذهنه الإستعانة بالشخصين الآخرين لإستدراج "المجنى عليها" عقب علمهم برغبتها فى إقتراض مبلغ مالى وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وإرتكاب الواقعة .

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نصب القاهرة إيصالات أمانة شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة

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