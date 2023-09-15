تحرير 337 محضرا خلال أسبوع والموافقة على إقامة 63 أوكازيون بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بالعديد من الحملات على كافة الأسواق بمناحي المحافظة خلال الأسبوع المنقضي، أسفرت عن ضبط عدد ٣٣٧ محضر منها ٧٣ مخالفة في مجال المخابز البلدية المدعمة بيانها ( ٥٤مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن + ٢أستيلاء على أموال دعم الخبز بدون حق + ٢تصرف فى الدقيق المدعم فى غير الغرض المخصص من أجله+ ٩ مخالفة عدم مطابقة للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ).



وفى مجال الأسواق والمحلات العامة ضبط ٢٥٩ مخالفة بيانها ( ١٣٩ عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول+ ٨١ خالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية+ ٣مخالفة بدال صرف المقررات التموينية لمواعيد التشغيل+ ٣ سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار ١١٣ لسنة ٩٤ + ٣٠ محضر تعبئة وتغليف مواد غذائية في أكياس سوداء أو ورق مطبوعات لخطورتها على الصحة العامة + ٧ محضر غش تجارى للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات ( حسب تقرير المعمل المختص بمخالفة العينة للشروط) أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي) .

وفى مجال الأوكازيون الصيفي الممتد العمل به لنهاية الشهر الجاري تم التصريح لعدد ٥ محلات اضافيه ليصبح إجمالي المحلات المشتركة 63 محلا.