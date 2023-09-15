اتحاد العاصمة يفاجئ جماهيره بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بيانا بشأن الحضور الجماهيري قبل ساعات من مواجهة الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في كأس السوبر الإفريقي 2023.

وقال اتحاد العاصمة في بيان رسمي: “ نعلم جمهورنا الوفي الذي تنقل إلى مدينة الطائف لمؤازرة فريقنا أمام الأهلي المصري في السوبر الافريقي، الذي سيلعب سهرة اليوم الجمعة، أن إدارة الاتحاد أقدمت على شراء تذاكر المباراة قصد منحها لأنصارنا بمجرد وصولهم لملعب الملك فهد ومن ثمَّ توجيههم للمدّرج الخاص بهم”.

ويدخل نادي الأهلي المواجهة في ثوب المرشح، حيث سيخوض المباراة الحادية عشرة في المنافسة، بعد أن توج سابقا، بـ 8 ألقاب، وخسر اثنين، مما جعله النادي أكثر تتويجا في المنافسة.

في المقابل، سيشارك نادي اتحاد الجزائر، لأول مرة في المنافسة، حيث سيبحث عن إضافة لقب جديد إلى قائمة الألقاب القارية التي تحصلت عليها الأندية الجزائرية، ليكون بذلك ثاني ناد يتوج بكأس السوبر الإفريقي بعد وفاق سطيف، الذي فاز على الأهلي المصري بركلات الترجيح عام 2015.

ورفع نادي اتحاد الجزائر، لقبه القاري الأول في تاريخه، بعد فوزه في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم الماضي، على نادي يانج أفريكانز التنزاني، إذ تغلب عليه ذهابا بنتيجة 2-1 في دار السلام، وخسر في الإياب بنتيجة 1-0 بالجزائر، ليتوج بأول لقب قاري في مشواره، الأمر الذي سيسمح له بالتنافس على فرصة التتويج بكأس السوبر الإفريقي، أمام الأهلي .