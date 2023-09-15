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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيبوتي تطلق أول مزرعة رياح لزيادة إنتاج الطاقة المحلية

الرئيس الجيبوتي إسماعيل
الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

افتتحت جيبوتي مشروع Red Sea Power، وهو مشروع مزرعة رياح سينتج 60 ميجاوات من الكهرباء في محاولة لتقليل نقص الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي بنسبة 50 في المائة.

وكشف الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله عن المشروع نهاية الأسبوع الماضي، وتقع شركة Red Sea Power في منطقة جوبيت على بعد 120 كيلومترا من العاصمة جيبوتي، بحسب ما أوردته صحيفة "نورث أفريكا بوست".

وتتكون المحطة من 17 توربين رياح ومحطة فرعية بقدرة 220 ميجا فولت أمبير وخط نقل علوي بطول 5 كيلومترات للاتصال بمحطة كهرباء جيبوتي الفرعية ("EDD").

وبلغت تكلفة المشروع 122 مليون دولار ومن المقرر أن توفر شركة البحر الأحمر للطاقة الكهرباء لنحو 38% من سكان جيبوتي الذين لا يستطيعون الوصول إليها حاليًا.

وتعتمد الدولة الإفريقية الواقعة في القرن الإفريقي بشكل كبير على الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري المستورد، فضلا عن الطاقة المولدة من الهيدروجين المستوردة من إثيوبيا المجاورة.

تمتلك البلاد ما يكفي من موارد الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، وتسعى إلى تحقيق هدفها المتمثل في توفير 100٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. 

جيبوتي مزرعة رياح الطاقة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة

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