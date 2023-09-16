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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القبض على شاب أجبر كلبه على تدخين الحشيش فى.. ما القصة؟

القبض على شاب اجبر
القبض على شاب اجبر كلبه على تدخين الحشيش

ألقي القبض على رجل بعد أن قام بتصوير مقطع فيديو فاضح لنفسه وهو يدخل سيجارة من المارجوانا  في فم كلبه ليجعله يدخن معه. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم القبض على الرجل، الذي عرفته وسائل الإعلام المحلية فقط باسم ريكاردو، من منزله في سانتو أغوستينو، بالقرب من مانواس، البرازيل، بعد أن شارك مقطع فيديو لنفسه وهو يدخل سيجارة الماريجوانا في فم كلبه.

 ويُزعم أن المشتبه به، الذي كان يعمل مصورًا، كان متعاطيًا للمخدرات حيث شوهد وهو يدخنها بنفسه قبل أن ينقلها إلى حيوانه الأليف.

القبض على شاب اجبر كلبه على تدخين الحشيش 


تم التعرف على ريكاردو بعد أن طلبت النائبة جوانا دارك المساعدة من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على المشتبه به ومعرفة مكان إقامته، وتم نقله إلى مركز الشرطة ولم يتم التأكد بعد ما إذا كان سيواجه اتهامات.

القبض على شاب اجبر كلبه على تدخين الحشيش 

ومع ذلك، لحسن الحظ، تم إنقاذ الحيوان من قبل النائب، الذي يبحث الآن عن منزل جديد. تحذر الطبيبة البيطرية مويرا غيرلاخ من أن دخان الماريجوانا "يمكن أن يسبب أعراضًا محتملة تهدد الحياة" في الحيوانات. 

يُنصح المالكون بالتأكد من خروج حيواناتهم الأليفة من الغرفة إذا كانوا يستخدمون الدواء.

 

حشيش مارجوانا كلب البرازيل

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