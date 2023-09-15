رومانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق حظر كامل للغاز الروسي

دعا رئيس الوزراء الروماني، مارسيل سيولاكو، اليوم الجمعة، 15 سبتمبر 2023، دول الاتحاد الأوروبي، إلى التخلي تماما عن شراء الغاز الروسي.

وأضاف سيولاكو، في مقابلة مع صحيفة “دير ستاندارت” النمساوية، “أعتبر أنه من الصواب حظر تجارة البضائع الروسية في دول الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة في المجتمع”.

وأوضح: "نعم.. حظر كامل.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي مستعد بالفعل للاستقلال الكامل عن الغاز الروسي، حتى لو كانت أسعار الغاز أعلى لفترة معينة من الزمن".

وخلص سيولاكو، إلى القول: "أعتقد أنه سيكون من الصواب أن نحظر تجارة الغاز الروسي، أو البضائع الروسية، في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الديمقراطية".

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوروبي الروماني يوجين توماك، إن النمسا ضاعفت مؤخرا تجارة الغاز مع روسيا، بينما يحاول الاتحاد الأوروبي التخلي تماما عن إمدادات الغاز الروسية.