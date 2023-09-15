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رئيس التحرير
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توك شو

عضو بـالشئون الإسلامية: 96% من المحتوى الرقمي الديني مجهول المصدر

صدى البلد

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك نسبة كبيرة تصل إلى حوالي 96% من المحتوى الرقمي الديني يفترض أنه مجهول المصدر.

أوضح الدكتور هندي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العاملين في مجال الدعوة والشؤون الدينية يواجهون تحديات كبيرة في التعامل مع هذا التحول نحو استخدام التكنولوجيا والوسائل الرقمية في نشر المحتوى الديني.

شدد هندي على ضرورة تحديث أساليب الدعوة والتفاعل مع التطورات التكنولوجية في المجتمع، مشددًا على أهمية توجيه جهود لمعالجة هذه المشكلة والعمل على توجيه المحتوى الرقمي الديني بشكل صحيح وموثوق به لمنع انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة التي تصل إلى الجمهور عبر الإنترنت.

 

استخدام التكنولوجيا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإعلامي محمد موسى برنامج خط أحمر المحتوى الرقمي المحتوى الديني

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