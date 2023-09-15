عضو بالشئون الإسلامية: الأعمال الصالحة ليس لها ثمن

تحدث الشيخ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن فضل مكارم الأخلاق، قائلا إن العالم بحاجة أكثر إلى أخلاق رسول الله، والقيم التي وضعها رسول الله لصلاح حال الدنيا.

وأضاف عبد الغني هندي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الأعمال الصالحة ليس لها ثمن، حيث لم يضع رسول الله ثمنا لأي أعمال صالحة، مؤكدا على أن العالم الآن يحتاج إلى أخلاق رسول الله.

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ولفت إلى أن رسول الله أول من دعا إلى التجديد في آليات وأدوات الخطاب الديني وترتيب أمور حياتنا.

واستشهد بقول رسول الله: "يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها".