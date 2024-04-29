اتجاه لتكليف محمود الخطيب برئاسة بعثة الأهلي في تونس.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90”، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، بتكليف محمود الخطيب رئيس النادي، لرئاسة بعثة الفريق في تونس لمواجهة الترجي التونسي، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تحفيز للاعبي الأهلي بتونس

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “النادي الأهلي يرغب في رئاسة بيبو للبعثة في تونس كنوع من تحفيز اللاعبين والجهاز الفني، ولكن سوف يتوقف ذلك على حالته الصحية”.

و أكد الإعلامي أمير هشام ، أن النادي الأهلي ينتظر قرار لجنة الانضباط تجاه المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، قبل اللجوء إلى فيفا.