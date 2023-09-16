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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الشريف يكشف تأثير قرارات الحكم على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري|خاص

الأهلي
الأهلي

كشف جمال الشريف الحكم الدولي السابق حقيقة تأثير حكم مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ومنافسه اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي ، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولى في تاريخه. 

وقال جمال الشريف في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : قرارات الحكم في مباراة كأس السوبر الإفريقي كانت جيدة وإلغاء هدف كهربا صحيح بنسبة 100 % وذلك لان القانون يتيح لحارس المرمي مسك الكرة بيد واحده في منطقة الـ6 يارده وبالتالي تدخل كهربا وإحرازه هدف كان وجوب إلغاءه.

وأوضح جمال الشريف : احتساب ضربة جزاء لصالح اتحاد العاصم الجزائري قرار صائب من الحكم وتدخل مروان عطية كان يستحق إحتسابة وبالتالي فإن معظم القرارات في المباراة كانت صحيحة .

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو

كما توج أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الإفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.

 

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