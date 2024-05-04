أسامة نبيه : أنا ويوسف عندنا حلم العودة للزمالك

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للناشئين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أسامة نبيه عبر مداخلية تليفونية مع الإعلامي سيف زاهر : أنا ويوسف عندنا حلم العودة للزمالك بس احنا عندنا تعاقد مع نادي بيرميدز المحترم.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحة التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض من مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بسبب إرهاق اللاعب، ومن أجل تجهيزه بشكل أفضل لمباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 12 مايو الجاري في المغرب.