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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاح التلميذ.. إيمان العاصي برفقة مي كساب في أحدث ظهور

ايمان العاصي ومي
ايمان العاصي ومي كساب

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 
 

وظهرت إيمان العاصي برفقة الفنانة مي كساب بإطلالة متميزة وجريئة وعلقت علي الصوره قائلة:"من كتاب سلاح التلميذ".

 

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهورلأحداث المسلسل.

 

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

 

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفيابنهبطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.

 

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي السبنمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحورالأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

 

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان،واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

وشاركت إيمان العاصي فى حكاية "طعم الدنيا" من مسلسل "إلا أنا" قصة يسرك الفخراني، وسيناريو وحوار أمينجمال، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كل من إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد عليرزق، هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي مغاوري، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف،كريم مغاوري، رضا إدريس، محمد رضوان، محمود عامر، وغيرهم.

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