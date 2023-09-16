«مسار إجباري» يكشف كواليس افتتاح مهرجان مكتبة الإسكندرية.. فيديو

كشف فريق مسار إجباري، عن كواليس افتتاح مهرجان مكتبة الإسكندرية، وعلاقتهم بالجمهور الإسكندراني.

وقال محمود صيام، أحد أعضاء فريق “مسار إجباري”، ببرنامج “سبوت لايت” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة “صدى البلد”، إنهم يتشرفون بالغناء في مكتبة الإسكندرية التي عندما تفكر في حفل افتتاح للمهرجان تقوم باختيار فريق “مسار إجباري" الذي شهد عدة تطورات فيها.

وأضاف صيام: «حفلات إسكندرية لها طعم تاني خالص، ولو لعبنا حفلة في الشارع بيبقى ليها طعم خاص، وبنلعب مع ناس كتير في العالم، وسافرنا كتير، وبنكمل حاليا الألبوم».

رأي الجمهور الإسكندراني

بينما أكد هاني الدقاق، أحد أعضاء فريق “مسار إجباري”، أنه كان يعمل في مكتبة الإسكندرية عندما تخرج، ويحب سماع رأي الجمهور الإسكندراني في أي عمل جديد.

وأوضح : «حاولنا لعب كل الأغاني في حفل الافتتاح، وبنعمل أغاني توصل للناس، وهما مش بيرقصوا على أي حاجة، والبحر مخليهم مزجانجية ومختلفين عن باقي الناس، وكل حفلة بالنسبة لنا في إسكندرية هي ترمومتر».