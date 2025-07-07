عبد الفتاح يحيى: مبادلة الديون بمشروعات تنموية يخلق اقتصادًا أكثر توازنّا وتنوعا

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تطلع مصر في مجموعة البريكس لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون.

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن مشاركة البريكس في إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولى وجعله أكثر إنصافا لاحتياجات الدول النامية، من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمجموعة «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية خاصة للدول متوسطة الدخل، موضحًا أنه يمكن أن تلعب دول «البريكس» دورًا مؤثرًا مع باقى الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات وغيرها من الأدوات المبتكرة لدفع جهود التنمية.

قال كجوك، في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس»، أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولاً واستدامة.