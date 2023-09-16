رئيس المجلس السيادي السوداني يتوجه إلى أوغندا

توجه رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم، السبت 16 سبتمبر 2023، إلى أوغندا في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن البرهان سيجري مباحثات مع الرئيس الأغندي يوري موسيفيني، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأجرى الفريق عبد الفتاح البرهان، عددا من الزيارة الخارجية بعد شهور من اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي، وبدأ رحلاته الخارجية بزيارة القاهرة، إلى جانب عدد من العواصم الأخرى، وكان آخرها أنقرة ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.