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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه على جانب الطريق بالقليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية .

 كما أمرت بنشر صورة للجثة للتعرف عليها والوصول لأهليتها ورفع بصماتها والبصمة الوراثية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة شخص على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر ملقاة بطريق أبو الغيط دائرة المركز يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية ابو الغيط

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