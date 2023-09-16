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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

عالم المصريات إرنست
عالم المصريات إرنست هارولد جونز - مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في مفاجأة مدهشة، تم الكشف عن لوحة زرقاء في منزل عالم المصريات إرنست هارولد جونز في بارنسلي، تكشف عن دوره الهام في الاكتشافات الأثرية الرائعة. يُعتقد أن جونز، الذي وافته المنية في عام 1911، قد قام بالعديد من الاكتشافات المهمة التي لم تُعطَ الاهتمام الكافي لفترة طويلة.

المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

وأكد مجلس بارنسلي أن جونز قد قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي تم تجاهلها تمامًا. وأشارت المؤسسة المدنية في البلدة إلى أن الاكتشافات تتعلق بموقع قبر توت عنخ آمون، والتي تم العثور على بعض الأدلة الأولى له في مرحلة مبكرة.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الكشف عن اللوحة الزرقاء في شارع ساكفيل، حيث كان يعيش جونز، وذلك يوم الخميس الماضي. وقد أثار الكشف عن اللوحة اهتمامًا كبيرًا ودهشة بين الباحثين وعشاق علم المصريات.

يُعتقد أن قبر توت عنخ آمون تم اكتشافه في عام 1922 بواسطة هوارد كارتر، الذي كان صديقًا لجونز. ومع ذلك، يشير البروفيسور جوان فليتشر، الباحث في جامعة يورك، إلى أنه من المحتمل جدًا أن جونز كان سيكتشف القبر بنفسه لو لم يتوفى في صغره بسبب مرض السل.

من هو إرنست هارولد جونز ؟

وأضاف البروفيسور فليتشر، الذي درس حياة جونز وعمله في مجال علم المصريات: "كان جونز متقدمًا على هوارد كارتر في العديد من الجوانب. إن اكتشاف اللوحة الزرقاء يلقي الضوء على دور جونز الهام في الاكتشافات الأثرية، ويعيد إلى الأذهان أنه قد تم تجاهل إسهاماته لفترة طويلة".

تعتبر هذه اللوحة الزرقاء اكتشافًا ثمينًا يسلط الضوء على الدور المهم الذي لعبه إرنست هارولد جونز في مجال علم المصريات واكتشاف قبر توت عنخ آمون. 

من المتوقع أن يثير هذا الاكتشاف اهتمام المجتمع العلمي وسيسهم في إعادة تقدير إرث جونز وإسهتاريخه في مجال الآثار المصرية. قد يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام المزيد من البحوث والتحقيقات لتسليط الضوء على دور العلماء الذين ربما تم تجاهلهم في الماضي.

على الرغم من أن جونز لم يتمكن من استكمال أبحاثه واكتشافاته بسبب وفاته المبكرة، إلا أن هذا الاكتشاف يعكس أهمية عمله ورؤيته في العلوم الأثرية. 

وبفضل اللوحة الزرقاء التي تم اكتشافها، نتذكر العالم المصري إرنست هارولد جونز وإسهاماته الهامة في علم المصريات. وتم ترتيب جنازته في مصر من قبل أصدقائه اللورد كارنارفون وهوارد كارتر، الذين تمكنوا من متابعة الأدلة التي وجدها جونز لاكتشاف المقبرة أخيرًا في عام 1922.

ولد جونز لأبوين بريطانيين، وتم تعيين والد جونز أول مدير لمدرسة بارنسلي للفنون ونقل عائلته إلى مدينة جنوب يوركشاير.
وقال المستشار روبرت فروست، المتحدث باسم مجلس الوزراء لشؤون التجديد والثقافة: "إنه لأمر رائع اكتشاف الروابط القوية بين بارنسلي ومصر القديمة - خاصة فيما يتعلق بالبحث الذي أجراه إرنست هارولد جونز".

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